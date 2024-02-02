يتطلع كثير من المواطنين لمعرفة أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الدقهلية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتغير الطقس في فصل الشتاء، ما يتسبب في الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمديرية الصحة بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى تحديد أماكن تلقي لقاح الانفلونزا في محافظة الدقهلية كالآتي:

- مكتب صحة ثاني المنصورة بجوار نيابة المرور.

- مكتب صحة ميت غمر في مبني الإسعاف.

- مكتب صحة السنبلاوين في مدينة السنبلاوين بشارع مصطفى كامل.

- مكتب صحة دكرنس بمستشفى دكرنس.

- مكتب صحة الجمالية في الإدارة الصحية بالجمالية

- مكتب صحة بلقاس في مستشفي بلقاس.

وأكد، أنه يجري توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية في الأماكن السابقة، من أجل أخذه في فترة الشتاء للعلاج من البرد والأنفلونزا الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة وتغيير الجو.

وتعرضت محافظة الدقهلية في الأيام الأخيرة لسقوط أمطار بشكل غزير في مختلف المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتغيرات في الطقس بسبب تأثير المنخفض الجوي على المحافظة.