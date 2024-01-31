«صحة الدقهلية»: مبادرة القضاء على سوء التغذية تستهدف 960 ألف طالب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اتخذا كل الإجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية، سواء السمنة أو التقزم أو الأنيميا.

مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تدريب الكوادر، وهم رؤساء أقسام السن المدرسي بالإدارات المختلفة في محافظة الدقهلية، من أجل بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، وهي الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضح، أنه يُجرى تنظيم المبادرة من أجل طلاب المرحلة الابتدائية في المنشآت التعليمية التابعة في الريف المصري، في الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الدقهلية.

استهداف 690 ألف طالب

وأكد «مكين»، أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 690 ألف طالب من طلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، إذ يُجرى فحص الطول والوزن، ونسبة الهيموجلوبين، وتحويل الحالات الإيجابية من الطلبة لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية هي الحفاظ على صحة الطلاب والأطفال والتعامل السريع مع أمراض سوء التغذية.