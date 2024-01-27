«صحة الدقهلية»: غلق 13 منشأة طبية خاصة لمخالفة الاشتراطات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية، وما أسفر عن ضبط 13 منشأة مخالفة، مشيرا إلى أن إدارة العلاج الحر أوصت بإغلاقها.

حملات مرورية على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشارت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية إلى تكثيف الحملات المرورية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، شن الحملات من خلال المرور على 112 منشأة طبية، خاصة تشمل نحو 52 عيادة خاصة، و5 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، و13 مركزاً ومعملا، من بينها 3 مراكز ومعمل غير مرخص.

إنذار 19 منشأة طبية خاصة

وأكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 19 منشأة طبية خاصة و وإصدار قرارات غلق ل 13 منشأة بعد أن تم العثور علي مخالفات جسيمة وإدارتها بدون ترخيص، وتم إعادة فتح 8 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح أنه تم فحص 3 شكاوى وإصدار تراخيص لنحو 25 منشأة، موكدا علي استمرار المديرية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.