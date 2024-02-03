«بيطري الإسكندرية»: انطلاق حملة لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدي

قالت الدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مرض الجلد العقدي في البقر والأغنام والماعز، يتسبب عادةً بحدوث الحمى، وظهور العقد بشكل مفاجئ على أغلب جلد الأبقار، مع الإصابة بالتهاب الأوعية اللمفاوية.

وأوضح أن أسباب المرض راجع إلى لدغات الحشرات، وعدم التهوية الجيدة، أو نقص الغذاء والفيتامينات.

تحصين الأبقار

وأضافت الدكتورة صباح جارح، إن البكتيريا تتسبب في ظهور العيوب الجلدية والالتهابات على جلد الأبقار، لذا من الضروري إعطاء الأبقار الجرعات اللازمة من مضادات الالتهاب، لذا في حالة ظهور مرض التهاب الجلد العقدي على الأبقار أو حتى ظهور بعضًا من أعراضه، يجب إبلاغ أقرب وحدة بيطرية على الفور؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللوقاية من هذا المرض يجب على المربين تحصين الأبقار من الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز من خلال الحملة القومية للتحصين.

الحملة القومية للتحصين

وأوضحت الدكتورة صباح جارح، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري للأغنام و الماعز مستمرة بالإسكندرية حتى الخميس 2024/3/7.