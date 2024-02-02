أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، عن أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح، علي مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية الحضرية، في ظل حرص وزارة الصحة على توافر اللقاح للمواطنين، خاصة في موسم الشتاء والذي تزداد فيه حالات الإنفلونزا، لتحصين المواطنين.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح، في المنشآت الصحية بمراكز ومدن مطروح الثمانية، حسب تصريحات الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم لـ«الوطن» في ظل توفيرها من قبل وزارة الصحة للمواطنين الراغبين، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتوفير التطعيمات وإجراء التحصينات التي تقي من انتشار الأمراض.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح

وتتاح أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح، بمختلف المنشآت الصحية، طبقاً لوكيل وزارة الصحة بمطروح، كي يتمكن المواطنين من الذهاب إلى أقرب منشأة طبقاً لمحل سكنه ليتلقى التحصين وهي كالتالي:

- وحدة الرعاية الصحية في حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح.

- الوحدة الصحية في الريفية أمام منطقة مطروح الأزهرية.

- المركز الطبي الحضري بالسنوسية بأول طريق السلوم من مطروح.

- الوحدة الصحية في مدينة النجيلة.

- الوحدة الصحية في مدينة سيدي براني بالإدارة الصحية.

- الوحدة الصحية في مدينة السلوم بإدارة السلوم الصحية.

- مستشفى سيوة المركزي في مدينة سيوة.

- الوحدة الصحية في رأس الحكمة.

- مستشفى الضبعة المركزي والوحدات الصحية بقرى مركز الضبعة.

- الوحدة الصحية بإدارة العلمين الصحية.

- المركز الطبي الحضري في سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي.

- مستشفى الحمام المركزي والوحدات الصحية بمركز الحمام.

خدمات صحية متميزة للمواطنين في مطروح

وحول أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة مطروح، أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري تقديم بخلاف اللقاحات المختلفة، خدمات صحية متميزة للمواطنين من أهالي مطروح والزائرين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.