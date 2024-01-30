بورسعيد تحت تأثير الطقس البارد والأمطار.. رفع حالة الطوارئ

استمر الطقس البارد الممطر لليوم التالي في محافظة بورسعيد، مما أثر على حركة الأسواق التجارية، وصيد السمك، وتجوال والمارة في الشوارع، وسط إجراءات مشددة من الأحياء.

تأثر الأسواق التجارية بالأمطار

تأثرت الأسواق التجارية والأسماك خاصة في حي العرب بالأجواء الباردة والأمطار الغزيرة، بعد أن انخفضت درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية، مما جعل الأهالي يحتمون من برودة الطقس في الشوارع ويتوجهون إلى المنازل.

وكثفت الأحياء جهودها لرفع تجمعات المياه من الشوارع والطرق، وتقديم خدمات الطوارئ للمواطنين.

غرف عمليات لمتابعة تقلبات الطقس

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متابعة تقلبات الطقس من خلال غرف عمليات بالأحياء، ومدينة بورفؤاد متصلة بالغرفة المركزية بالمحافظة وبدورها بهيئة الأرصاد الجوية

وجّه المحافظ، بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، واستمرار معدات وسيارات سحب وكسح مياه الأمطار في الشوارع؛ لمنع تراكمها، مؤكدا أن المحافظة لديها خطة للاستعداد المبكر للشتاء، ولذلك لا تتأثر بسقوط الأمطار الغزيرة، منها تسليك باللوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه.