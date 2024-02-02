أحمد عمر هاشم يشيد بجهود محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف في تنظيم مسابقة القرآن

قدم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الشكر لمحافظ بورسعيد على تنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم، واصفا إياها بـ«السُنَّة الحسنة» التي سنها في هذه المحافظة الباسلة المناضلة، التي كان لها دور مهم في هزيمة العدوان الثلاثي فانتصرت مصر بفضل أبناء هذه المحافظة، ما يدل على أن أهلها فيهم التقوى وزادوا بهذه المسابقة نورًا على نور، لأن القرآن الكريم هو دستور السماء ومعجزة الرسالة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «ما مِنَ الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلُه آمنَ عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة».

السُنَّة الحسنة

وأكد أن القرآن الكريم قيض الله (عز وجل) له من يحفظونه في الصدور ومن يعملون على رعايته تصديقًا وتحقيقًا لقول الله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، فشكر الله لكم هذه السنة الحسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

مجالس القرآن الكريم

كما قدم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على خدمته للسنة، حيث أقام وزير الأوقاف سنة الإقراء لكتب السنة المشرفة، من خلال مجالس الحديث، وهي سنة حسنة لم تكن معروفة من قبل، فقد عرف الناس مجالس القرآن الكريم ومقارئ القرآن الكريم، مؤكدًا حرصه على الحضور فيها.