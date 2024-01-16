شريهان توجه رسالة لـ وائل الدحدوح بعد وصوله إلى مصر

منذ بداية الحرب على غزة، تحرص الفنانة المصرية شريهان على دعم القضية بشكل مستمر، من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، واليوم وفور وصول أشهر مراسل تليفزيوني من القطاع إلى مصر، المراسل وائل الدحدوح، والذي فقد عائلته خلال عمليات القصف واحدا تلو الآخر ‏وجهت له الفنانة شريهان رسالة عبر منصة «إكس».

شريهان تدعم وائل الدحدوح

حيث قالت شريهان: «نورت قلب كل مواطن مصري، نورت بيتك ووطنك الثاني مصر يا أعظم معنى حقيقي لمعنى الوطن والمواطن والإنسان والإيمان والكبرياء والإصرار والأمل والعزيمة والصبر، ‏نورت بلدك الثاني يا رمز الصمود الحق، والانتماء والإنسانية، وليس فقط لكل مواطن فلسطيني، بل لكل مواطن يحيا في كل الدنيا».

وأضافت شريهان: «‏واسمح لي بشكل شخصي كـ إنسانة ومواطنة أن أقبل جَبِينَك وقلبك وكل حبابة رمال وغصن زيتون، ونقطة دماء طاهرة نقية ذكية ذهبت إلى ربها، أو على قيد الحياة تدافع عن حقها، اسمح لي من خلالك أيها العلم الفلسطيني المنتصر، إلى كل الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ، إلى كل إرادة مواطن في غزة أو تحت سماء فلسطين».

شريهان: لا ينتصر إلا ذو صبر

واختتمت تدوينتها قائلة: «عاشت فلسطين وعاش شعبها الحر القوي العظيم، وعشتوا جميعا منتصرين بإذن الله، نورت مصر، بسم الله الرحمن الرحيم "مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ" صدق الله العظيم، ‏لا ينتصر إلا ذو صبر عظيم».