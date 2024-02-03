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موعد انتهاء نوة الكرم بالإسكندرية.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتوقف الأمطار

كتب:

كيرلس مجدى
08:29 ص | السبت 03 فبراير 2024
موعد توقف الأمطار على الإسكندرية

موعد توقف الأمطار على الإسكندرية

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الكرم على مدينة الإسكندرية، وكذا المنخفض الجوي الذي سبب أمطارا ثلجية وبرودة شديدة على المدينة الساحلية.

موعد انتهاء المنخفض القطبي على الإسكندرية 

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تبين أن موعد انتهاء نوة الكرم شديدة البرودة الحالية والأمطار ثلجية، سيكون الاثنين المقبل، والذي سيشهد ارتفاعا تدريجيا في الحرارة وتوقف للأمطار.

آخر أيام الموجة الباردة على الإسكندرية

وأكدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أن هيئة الأرصاد الجوية حددت يوم الأحد المقبل 4 فبراير، كونه آخر الأيام التي تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 40%، وهو معدل أقل من الأيام الحالية.

ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

وعقب انتهاء الموجة الباردة الأحد المقبل، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي من درجة إلى 3 درجات خلال الأيام التي تليها ليكون طقس معتدل نسبيا مقارنة بالأجواء الحالية.

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بقلم كيرلس مجدى