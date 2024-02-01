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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأزهر الشريف: هجوم إسرائيل على الإمام الأكبر محض افتراء وكذب

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:39 م | الخميس 01 فبراير 2024
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

ردّ الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، على هجوم القناة الـ«12» الإسرائيلية على مؤسسة الأزهر الشريف، وإمامها الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث زعمت أنّه يقود نظاما تعليميا متشددا يساهم في نشر الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وقال المشرف على رواق الأزهر الشريف لـ«الوطن»، إنّ ادعاءات القناة ما هي إلا محض كذب، وهذا ليس بجديد على دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي أصابها غرور سيؤدي بلا شك إلى نهايتها، ويكفي ما نراه لها من جرائم بشعة في ساحة القتال.

وأضاف فؤاد، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي عاجزة عن مواجهة الفصائل الفلسطينية، وآخر ما تصل إليه دباباتهم وطائراتهم ومدافعهم هو قتل العزل من الرجال والأطفال والنساء.

وأكد المشرف على رواق الأزهر الشريف، أنّ إسرائيل تظن أنّها تمتلك الأزهر وتستطيع إيقاف رد فعل شيخه وعلمائه، ونسوا أنّ الأزهر ينطلق في ذلك من رسالته التي تدعو إلى الحفاظ على الآمنين وتدعو المسلمين للتضامن ضد من يحتلون ثالث الحرمين، بل نسوا أنّ الأزهر هو على أرض مصرية يحميها رب الأرض والسماء وبأهلها وصى رسول الله خيرا.

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