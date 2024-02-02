المنخفض القطبي مستمر على الإسكندرية.. أمطار وطقس قاسٍ غدا

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من ظواهر طقس الإسكندرية غدا، والذي يشهد استمرار حالة التقلبات الجوية تزامنا مع ذروة الكرم الحالية التي تشهد سقوط أمطار خفيفة غدا مع استمرار البرودة الشديدة بسبب المنخفض القطبي.

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية بدرجة خفيفة

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، من المتوقع استمرار سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا السبت على المدينة الساحلية بدرجة خفيفة الشدة على فترات متقطعة.

أمطار مع طقس الإسكندرية غدا

وأوضح تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أنه من المتوقع غدا السبت الموافق 3 فبراير أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وهو معدل أقل من اليوم وأمس حيث كانت ذروة نوة الكرم.

رياح وانخفاض الحرارة في الإسكندرية غدا

ويصاحب أمطار الإسكندرية غدا حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 28 كم/س ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تسجل درجة حرارة صغرى 8 درجات مئوية، بينما تقل الدرجة الشعورية أقل من ذلك بدرجتين بسبب برودة الرياح.

ارتفاع أمواج الإسكندرية

ويؤدي ذلك إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يصل إلى 2.25 متر.