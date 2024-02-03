أسعار وأنواع البلح في المنوفية قبل حلول شهر رمضان.. تبدأ من 15 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الأحد 10 مارس المقبل، لذا يبحث العديد من المواطنين عن أسعار وأنواع البلح في جميع المحافظات قبل حلول الشهر الكريم، الذي يعتبر من الركائز الأساسية الموجودة على مائدة الإفطار نظرا لفوائدة الجمة وسنة عن رسولنا الكريم.

أسعار وأنواع البلح

ويقول أحمد حسن بائع في شادر بلح بمدينة شبين الكوم لـ«الوطن»، إنّ أسعار البلح تشهد استقرارًا والإقبال يتزايد كلما اقترب شهر رمضان، مشيرًا إلى وجود أنواع كثيرة للبلح تصل لنحو 15 نوعًا.

أنواع البلح وأسعارها

1- البلح الأسواني يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

2- البلح السكوتي يتراوح بين 35 و50 جنيهًا.

3- بلح قرن الغزال يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

4- بلح الأبيض الغزال يتراوح بين 18 و35 جنيهًا.

5- بلح الشامي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

6- البلح الأبريمي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

7- بلح وردة يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.

8- بلح الجنديلة يتراوح بين 25 و38 جنيهًا.

9- بلح برتمودا يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

10- بلح مركابي يتراوح بين 40 و60 جنيهًا.

11- بلح العينات يتراوح بين 30 و45 جنيهًا.

12- بلح اللبان يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

13- بلح سكري يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

14- بلح كرميلا يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

15- بلح الشبح يتراوح بين 27 و40 جنيهًا.

متابعة مستمرة من مديرية التموين

وقال أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية في مديرية تموين المنوفية، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهناك رقابة ومتابعة مستمرة على أماكن بيع البلح في جميع مراكز المحافظة، مضيفًا أنّ معارض أهلا رمضان تتاح يوم 15 فبراير الجاري مع تخفيضات على الأسعار.