مفاجأة سارة من «الكهرباء» بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور تعليمات إلى فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل؛ المقرر وفقًا للحسابات الفلكية التي أجرتها دار الإفتاء المصرية أن تكون بدايته يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024، أي يتبقى على بداية شهر رمضان الكريم نحو 40 يومًا.

مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء المقرر تنفيذه خلال شهر رمضان

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء المقرر تنفيذه خلال شهر رمضان يبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة ساعة واحدة، لافتًا إلى أنَّ آخر ساعة لتخفيف الأحمال ستكون نهارًا من الساعة 4 حتى 5 عصرًا أي قبل انطلاق مدفع الإفطار وصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة بـ33 دقيقة مع مراعاة فروق التوقيت بمحافظات الجمهورية والتي تصل إلى إقامة صلاة المغرب ما بين الساعة 5.28 إلى الساعة 5.48 مساءا.

المدة المقرر فيها تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في رمضان

فيما تنفذ شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتنفيذ جدول تخفيف احمال الكهرباء وقطع التيار الجديد اعتبارًا من أول شهر رمضان المقبل 2024 بدءا من الساعة 11 صباحًا حتى 5 عصرًا لمدة 6 ساعات يوميًا.

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم طوارئ الكهرباء مع عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر البريد الإلكتروني الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».