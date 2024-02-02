خريطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان بالدقهلية.. ساعة واحدة يوميا

يترقب الكثير من المواطنين معرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان والمناطق، إذ من المقرر أن تعتمد خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة يوميا خلال فترة النهار فقط.

قطع الكهرباء ببعض المناطق لمدة ساعة واحدة في رمضان بالدقهلية

وأوضح مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بالدقهلية، أنه يجري قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة في مركز محلة دمنة من 12 حتى 1 مساء.

ويحري القطع في مركز المنصورة من 12 حتى 1 مساء في بعض القرى والمناطق:

- قرية بنجاي

- قرية منية سندوب

- غرب قرية تلبانة وقرية الحلواني وقرية البقلية وشاوة ووقرية كوم الديربي وقيرية شرق قرية التلبانة وقرية المالحة

- قرية سللنت وقرية ميت علي.

- في مركز السنبلاوين من 12 حتى 1 مساء.

- في قرية الأورمان، ومن الساعة 4 مساء حتى 5 مساء في طريق نوب وأرض المعداوي، عزبة ملتاز وطريق نوب وأرض عبد الجليل، شارع سعد زغلول والبرجاس والقنطرة، مساكن الجبانة وشارع الإدارة التعليمية وشارع البحر، وشارع المستشار وشارع الزراعية وشارع الترعة المردومة، منطقة الشيخ عمر والنواردة وسيدي شيمر، وشارع عبد المنعم والبكايرة، المدافن بمنطقة المعاهدة والمعلمين ومنشية السادات أبو شعيب، ومدافن الأقباط، ومنطقة السينما، ومنطقة النخل والشهيد أبو رزق وأرض الجمال، والمستشفى العام، ومساكن الشهيد ومنطقة الساحة الشعبية، وكذلك في العوضي منطقة مدرسة الحوال، ومنطقة الزهراء، ومدرسة الأوقاف، وقرية أبو قراميط وعزبة الإصلاح الزهايرة وطماي الزهايرة وعزبة أبو لين.

وفي مركز دكرنس من الساعة 12 حتى الساعة 1 مساء في قرية ميت مجاهد حي المنتزه في دكرنس، ووقرية آشمون الرمان، وحي السكة الحديدية بدكرنس، وحي المضرب بدكرنس، وحي الحنفية وحي المرور وحي السيد عبد السميع.

وفي مركز بلقاس من الساعة 4 حتى 5 مساء، في عزبة جاد وحي السوق، وحي أبو عطية وحي أبو عامر، ومنطقة السوق وموقف المنصور، وميدان خطاب والسجل المدني، ومنطقة الري.