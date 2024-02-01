تعليمات جديدة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان بالغربية

أعلنت شركة كهرباء الغربية وجود خطة تضمن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك 2024، وسيتم تطبيقها على كل المدن والمراكز وقرى المحافظة مع بداية الشهر المبارك، المقرر فلكيا أن يكون في 11 مارس المقبل.

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان

وكشف مسؤول في شركة كهرباء الغربية في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أن مواعيد قطع الكهرباء عن مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية ستكون مدتها 6 ساعات، وستكون مدة قطع التيار الكهربائي في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك 2024 ساعة بالتناوب بين المناطق المحددة في الخطط السابقة.

وأوضح مسؤول شركة كهرباء الغربية، أن التعليمات صادرة بعدم وجود قطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك في أوقات الليل، وأن الخطة تضمن أن يكون قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.

الاستعدادات لشهر رمضان

وأكد المسؤول أن هناك تعليمات مشددة من قبل المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستعداد إلى شهر رمضان المبارك 2024، والعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة في الخطوط و محولات قبل الشهر الكريم، حتى لا تكون هناك أعطال وأعمال صيانة، في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات مميزة للمواطنين.