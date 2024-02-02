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معرض القاهرة الدولي للكتاب

كاتبة صحفية: أعداد زوار معرض الكتاب اليوم كان كبيرا رغم برودة الجو (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
07:51 م | الجمعة 02 فبراير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، إنه كان هناك زحام كبير اليوم فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًة الى أنه رغم برودة المناخ إلا أن الأعداد المتوافدة على المعرض كانت كبيرة جدًا على الأبواب.

تسهيلات لدخول المعرض

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلة: «هناك تسهيلات لدخول معرض القاهرة الدولي للكتاب من القائمين عليه ومن المتطوعين فى مشهد ينم على أن ما زال الشباب والشعب المصري بيحب القراءة ويقبل عليها والتعرف على كل ما هو جديد».

وزارة الثقافة 

وتابعت: «أما النقطة المتعلقة بأسعار الكتب،  فى بعض الأجنحة  ودور النشر تكون أسعار الكتب بها مرتفعة إلى حد ما، فوفرت وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة جناحا تكون فيه الكتب بأسعار رمزية ما يشجع الجمهور على القراءة بصورة أكبر، ويشجع الناس على شراء الكتب وتقتنى منها ما تريد».

نصنع المعرفة ونصون الكلمة

وأكملت: «شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام: نصنع المعرفة.. نصون الكلمة، ويُطبق بشكل واضح للغاية». 

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