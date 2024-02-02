«بولمار» من اليمن: أنا زائر دائم لمعرض الكتاب.. و«القاهرة» من أفضل المعارض

منذ جاء «فائز بولمار» من اليمن إلى مصر مع أسرته فى الصغر تعلَّق قلبه كثيراً بالتراث القديم، وقرر أن يزور كل المعالم المصرية، فهو يهتم كثيراً بالتراث الفرعونى ويحرص على تنظيم رحلات رفقة أصدقائه لزيارة المناطق الأثرية، وكذلك كل الفعاليات الثقافية التى تنظمها الدولة، ومنها «معرض الكتاب» الذى يزوره الثلاثينى للمرة الثانية عشرة، بعد أن علم بأمره من أحد أصدقائه فى المدرسة لكونه كان يدرس بأحد المدارس فى مصر خلال المرحلة الثانوية، وحينها قرر أن يزوره دائماً ويشترى كتب التاريخ والثقافة والتراث.

وعقب زواجه وإنجابه أطفالاً داوم على زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب كى تتعلم بناته منه حب الثقافة والتاريخ.

تبدأ زيارة «بولمار» كل عام بالتجول داخل جناح الأزهر الشريف، أحد أكبر الأجنحة داخل معرض الكتاب، حيث يشترى الكتب الدينية، ثم بعد ذلك تأتى مرحلة البحث عن كتب التراث، وقال: «المعرض يمتاز بالكتب الشيّقة، وأشترى كل عام 20 كتاباً متنوعاً وهدفى زيادة معارفى».

يرى «بولمار» أن المعرض فرصة لتلاقى ثقافات العالم وتبادل الخبرات بين الشعوب، فهو حريص على شراء كتب التاريخ، موضحاً: «دى الزيارة 12 ليا فى المعرض، وأرى أنه أفضل بكثير من معارض أخرى زُرتها من قبل، واشتريت كتب تاريخية متعددة بأسعار مخفضة».

يقضى الشاب الثلاثينى وقتاً طويلاً داخل المعرض فى رحلة تجوله فى قاعات العرض التى تبدأ مع دقات الحادية عشرة صباحاً، ليتعرّف على دور العرض أولاً وما تقدمه من عروض وتخفيضات على الكتب، وبعد أن ينتهى اليوم يعود لشراء الكتب التى دوّن عناوينها لديه خلال الزيارة، وقال: «مابشتريش أى كتب وخلاص، لكن بشترى كل ما هو مفيد، سواء ليا أو لبناتى».