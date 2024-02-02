أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة السويس.. اعرف موانع التطعيم

أعلنت مديرية الصحة أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة السويس خلال شهر فبراير الجاري في عدد من المديريات الصحة والمستشفيات، لمنع إصابة الأطفال وكبار السن بفيروس الأنفلونزا.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة السويس

وحددت مديرية الصحة أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة السويس في الأماكن التالية:

1- مكتب صحة السويس في شارع البلدية، بحي السويس.

2- مكتب صحة السادات في شارع ماهر، بجوار السكة الحديد، بحي الأربعين.

3- مكتب صحة المثلث في شارع الصالة المغطاة.

4- مكتب صحة عرب المعمل في شارع المدينة المنورة، بجوار مركز شباب عرب المعمل، بحي عتاقة.

5- مكتب صحة الصفا في شارع المركز الطبي، بحي عتاقة.

موانع تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة السويس

وقال الدكتور محمد إبراهيم طبيب أطفال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك عدة أسباب تمنع تلقي لقاح الانفلونزا وهي كالتالي:

1- أي شخص له تاريخ سابق من الإصابة بالحساسية المفرطة وخاصة الأطفال.

2- أي طفل أصيب بأي نوع من الحمى الشديدة.

3- السيدات الحوامل لتأثير التطعيم عليها.

4- الأطفال الأقل من 6 أشهر.

5- منح الأطفال جرعة كاملة بعد سنة 6 أشهر، وجرعتين حال وصول السن إلى 9 سنوات حال عدم حصوله عليه مسبقا على أن يفصل بين الجرعتين شهر كامل.