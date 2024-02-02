أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الإسماعيلية... متاح الآن

أعلنت مديرية الصحة عن أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الإسماعيلية لجميع المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وإصابة العديد من المواطنين بالإنفلونزا وانتقال الفيروس.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية الصحة في الإسماعيلية، فإن أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الإسماعيلية هي:

1- الإدارة الصحية في الإسماعيلية بمنطقة السلطان حسين بجوار مدرسة الشهيد محمد السماك.

2- المركز الطبي في مدينة التل الكبير.

3- المركز الطبي في مركز القصاصين.

4- المركز الطبي في مركز أبوصوير.

5- المركز الطبي في مدينة فايد.

6- المركز الطبي في مدينة القنطرة شرق.

7- المركز الطبي في مدينة القنطرة غرب.

3 أسباب للحصول على مصل الإنفلونزا

وبحسب بيان رسمي لمديرية الصحة في الإسماعيلية، فإن 3 أسباب تدفع المواطنين للبحث عن أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الإسماعيلية وهي:

1- نجاح المصل في تقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

2- خفض احتمالية تعرض المصاب إلى مضاعفات خطيرة حال إصابته بفيروس الأنفلونزا في الشتاء.

3- تقليل الحاجة إلى البقاء في المستشفى، حال تعرض الشخص للإصابة به.

وفيروس الإنفلونزا عبارة عن عدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وأجزاء من الجهاز التنفسي، وتحدث بسبب أحد الفيروسات، إلا أن مضاعفاتها في بعض الأحيان يمكن أن تكون قاتلة، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.