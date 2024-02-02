أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في القليوبية.. «احمي نفسك وأسرتك»

تحت شعار «احمي نفسك وأسرتك من الإنفلونزا الموسمية»، أعلنت مديرية الشؤون الصحية 10 أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في القليوبية، حيث يتواجد فريق صحي مدرب لتقديم خدمة تطعيم لقاح الإنفلونزا بتكلفة 50 جنيها فقط.

خريطة أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في القليوبية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن التعرف على أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في القليوبية من خلال فرق طبية مدربة موزعة على أنحاء المحافظة كالتالي :

- مكتب صحة رابع بنها المركز الطبي العام أمام مستشفى بنها التعليمي.

- مكتب صحة صحة حجازي بجوار المعهد الديني بجوار محكمة شبرا غرب.

- المركز الطبي بكفرشكر على الطريق السريع بنها المنصورة الإدارة الصحية القديمة بكفرشكر.

- مركز طبي الشباب بالعبور إسكان الشباب.

- مكتب صحة الخانكة الأول منطقة المثلث الخانكة.

- مركز طبي بهتيم ثان الشارع الجديد طريق بهتيم

- مرکز طبي شبين القناطر شارع المستشفى الأميري.

- مركز طبي طوخ مجلس مدينة طوخ.

- صحة القناطر الخيرية أول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

- مركز طبي قليوب المحطة بجوار مستشفى رمد قليوب.

الموعد المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضح وكيل وزارة الصحة أن التطعيم متوافر في أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في القليوبية، حيث يحمى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 %، ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90% وأنه آمن وفعال وهام، ويٌفضل الحصول عليه خلال فصل الشتاء.

ونصح وكيل وزارة الصحة بالحصول على لقاح الإنفلونزا لرفع المناعة والحماية من الإصابات المتكررة، مشيرا إلى أن الجرعات الآمنة للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية هي:.

- الأطفال من 6 شهور حتى 9 سنوات، ولم يسبق له التطعيم، بحيث يتناول الحقنة كاملة وتكرر بعد 4 أسابيع.

- الأطفال من 9 سنوات والكبار، حيث يحصل على حُقنة كاملة بدون تكرارها.

أشار وكيل الوزارة إلى أهمية اللقاح تتمثل في توفير الحماية ضد الإصابة بالإنفلونزا و خصوصا الأطفال، وهم الفئات الأكثر عرضة لأن الحقن باللقاح يُقلل من حدة الأعراض، ويمنع مُضاعفات الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، خاصة في فصل الشتاء.