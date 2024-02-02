بـ 50 جنيهًا.. أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الفيوم 2024

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا لموسم شتاء 2024، بالتزامن مع تقلبات الطقس التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وبرودة شديدة، إذ تقترب درجة الحرارة الصغرى من صفر في بعض الأماكن، ما يزيد حرص المواطنين على تلقي لقاح الأنفلونزا وذلك لحمايتهم من الإصابة بأدوار ونزلات البرد المتكررة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الفيوم لموسم شتاء 2024، وكم سعر تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟، وأين تعطى إبرة الإنفلونزا؟، وكيف تحصل على تطعيم الأنفلونزا؟.

أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الفيوم

وكشفت الدكتورة نشوى جلال عمار، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا في محافظة الفيوم، مُبينةً إنّه تم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في مركز واحد فقط، وهو مكتب صحة خامس، في منطقة الحادقة قرب مستشفى الصدر، التابع لبندر أول الفيوم.

كيف أحصل على تطعيم الأنفلونزا؟

وأجابت عن سؤال المواطنين حول، كيف أحصل على تطعيم الأنفلونزا؟ موضحةً أنّه يجب على الراغبين في تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية التوجه إلى مكتب صحة الحادقة، وطلب الحصول على اللقاح، وسيحصل عليه فورًا، إذ إنّه متوفر بالمكتب.

كم سعر تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟

وكشفت الدكتورة أسماء مصطفى مسؤول التطعيمات بمديرية الصحة بالفيوم، في بيان سابق، إنّ سعر تطعيم الأنفلونزا الموسمية، رباعي التكافؤ المتوفر بمكتب الصحة في الحادقة، يبلغ 50 جنيهًا.

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة إيريني فؤاد رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات بفاكسيرا، في بيان صحفي سابق، إنّ سعر تطعيم الأنفلونزا الموسمية يختلف باختلاف النوع، إذ تتوافر 3 أنواع من اللقاحات بأسعار 190، و256، و267 جنيهًا.

أين تعطى إبرة الأنفلونزا؟

وتعطى إبرة الأنفلونزا في العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، بينما الأطفال الرضع يحصلون عليها في العضلة الأميمة بالفخذ، وذلك للأعمار التي تبدأ من 6 أشهر فأكثر، إذ يمنع إعطاء إبرة الأنفلونزا الموسمية فقط في حالات الحمى الشديدة، أو الحساسية المفرطة تجاه البيض، أو النيوميسين، أو الفورمالدهيد، أو أكتوسينول.

ويحصل الأطفال أقل من 9 أعوام على جرعتين من اللقاح بينهم مدة لا تقل عن شهر، في حالة عدم تلقيهم أي جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية قبل ذلك.