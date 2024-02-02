«إلياس» من تايلاند: أهتم بالفنون المصرية والفراعنة

يقصد معرض الكتاب زوار وضيوف من شتى البقاع، وعلى رأسهم طلاب تايلاند الذين يحرصون على التجول اليومى فى أروقة المعرض، حتى وإن لم يشتروا شيئاً، فقط هم يحبون التعرف على الثقافات المختلفة من خلال الاطلاع على الكتب، والخروج بكمّ كبير من الأفكار والمعلومات الثقافية.

جولات طلاب «تايلاند» تبدأ من العاشرة صباحاً مع فتح المعرض أبوابه أمام الزائرين، حسب إلياس شكرى، أحد الطلاب، الذى يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب التايلانديين ‏الدارسين فى الأزهر، يتجاوزون 2000 طالب وطالبة، يتعلمون اللغة العربية وأصول الفقه والقانون والعلوم الشرعية، ونظرا لاهتمام الدولة التايلاندية بتقاليد الإسلام، فإنها تحرص على إيفاد مبعوثين من الأزهر الشريف فى مهام دعوية لنشر ‏تعاليم الإسلام فى أنحاء تايلاند، إضافة ‏إلى ما يقدمونه من دور فعال فى تعليم الطلاب ‏والطالبات العلوم الشرعية واللغة ‏العربية: «فى تايلاند نطلق على المبعوث الأزهرى ‏‏صاحب اللغة، ويستفيد منه الجميع ‏من طلاب وطالبات ومعلمين، بل المجتمع من ‏حوله من خلال المحاضرات والدروس ‏بالمساجد والفعاليات الدينية».

وعن زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، قال «إلياس» إن المعرض يضم كتباً متنوعة تفيد الجميع، سواء أهل التخصص أو الطلاب. وأكد أن العروض التى يقدمها السيرك القومى لافتة للأنظار بشكل كبير، وتتسبب فى نشر السعادة بين الزوار، فضلاً عن عروض فرق حلايب وشلاتين، لأن تلك العروض تقربهم أكثر من الثقافة المصرية ومن تراث الفنون: «أحب الفنون المصرية، وأهتم كثيراً بتراث الفراعنة، وأشترى الكتب التى تتحدث عنهم».