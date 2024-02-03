طقس بارد في محافظات القناة اليوم.. وشبورة كثيفة تغطي الطرق

تتعرض مدن ومحافظات القناة، لشبورة كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتنتشر على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من المسطحات المائية وسط تحذيرات للسائقين والمواطنين.

أماكن الشبورة في مدن القناة غدا

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فإن الشبورة المائية تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على محافظة الإسماعيلية.

وتنتشر الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية العريش، والإسماعيلية السويس الصحراوي.

طقس شديد البرودة ليلا في مدن القناة

وعن حالة الطقس، قال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن طقس السبت بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، متوقعا أن تكون درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 7 درجات.

وحذرت الشبكة الوطنية المواطنين وسائقي السيارات، من القيادة بسرعة كبيرة وقت الشبورة، مع التأكد من عمل مصابيح السيارات.