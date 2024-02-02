سقوط أمطار في القليوبية لليوم الثالث على التوالي.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية أمطار لليوم الثالث على التوالي مابين متوسطة وشديدة، خاصة في العاصمة بنها مع استمرار «الطوارئ» بالمحافظة حتى نهاية موجة الطقس السيئ ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

انتشار السحب الكثيفة

تزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثالث علي التوالي انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

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التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية لليوم الثالث على التوالي جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة، والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعددا من المعدات لرفع آثار الأمطار، وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، واستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.