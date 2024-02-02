أمطار تستمر 3 أيام وتأثير لظاهرتين.. طقس الأيام المقبلة في المحافظات

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة إذ تتعرض البلاد إلى فرص سقوط الأمطار متوسطة مع نشاط للرياح وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، كما تشهد المحافظات ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الاثنين 5 فبراير بمعدل 4 درجات مئوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشهد سقوط أمطار بداية من غداً السبت في 10 محافظات، على أن تستمر فرص سقوط الأمطار الأحد 4 فبراير على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

تشهد حالة الطقس في المحافظات الاثنين 5 فبراير سقوط أمطار على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، دمياط، بورسعيد»، وتكون بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة.

أمطار تضرب المحافظات

وتعرضت المحافظات على مدار الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع تساقط الثلوج في عدد من المحافظات بينها «الإسكندرية، شمال سيناء، مطروح»، ورفعت محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السييء التى ضربت البلاد