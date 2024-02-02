المخرج أحمد خالد موسى يحتفل بعقد قرانه على عائشة عبدالرحمن.. ننشر أول صورة للعروسين

احتفل المخرج أحمد خالد موسى بعقد قرانه على البروديوسر عائشة عبد الرحمن، اليوم، في إطار عائلي.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن موسى سيحتفل بزفافه بعد شهر رمضان المبارك، خصوصا وأنه مشغول حاليا بتصوير مسلسله الجديد «العتاولة»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وحصلت «الوطن» على أول صورة للعروسين قبل عقد قرانهما.

يذكر أن المخرج أحمد خالد موسى قدم مسلسل «بابا المجال» في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، سوسن بدر، نسرين أمين، محمود حافظ، سما إبراهيم وكوكبة من النجوم.

فيما كانت آخر أعماله في السينما تقديمه لفيلم «رمسيس» من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وضم مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، أوس أوس، سامي مغاوري وكوكبة من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير.