ترشيح 12 جمعية أهلية بكفر الشيخ للتعاون في مشروع «الفاو»

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّه تم ترشيح 12 جمعية أهلية للتعاون في تنفيذ مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الذي يهدف إلى التعاون والتنمية الزراعية في ريف كفر الشيخ، وبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة للأسر في الريف.

المشروع يستهدف 3 محاور

وأوضحت «جلالة»، أنّ المشروع يستهدف 3 محاور هي: المدارس الحقلية، ومدارس المشروعات، وتدريب 3000 مستفيد للعمل بالمشروعات من المزارعين، وتأهيلهم، وتوعيتهم بضرورة زيادة الإنتاج الزراعي، ليعود بالنفع على أسرهم ومستوى معيشتهم وبالتالي على المجتمع ككل، وذلك من خلال تعزيز الزراعة الذكية مناخياً، والتنوع البيئي الزراعي.

تنفيذ المشروع في ريف 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ

وذكرت «جلالة»، أنّ مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» سيتم تنفيذه في ريف 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ هم كالتالي:

- مركز دسوق - قريتي «شباس الملح، ومحلة مالك».

- مركز الحامول قريتي «الخمسين، والسلاهيب».

- مركز سيدى سالم بقريتي «كوم الدهب، ومنشأة علي».

- مركز مطوبس قرى «الجزيرة الخضراء، وقف بحري، سيدي طلحة، إبراهيم الدسوقي، السيد البدوي».

وأشارت «جلالة»، إلى أنّ المشروع يأتي تأكيداً لاهتمام الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، بالتنمية في الريف المصري، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.