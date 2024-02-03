ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» تطمئن المواطنين

موجة شديدة البرودة اجتاحت البلاد الأيام الماضية، ليصبح شتاء 2024 هو الأعنف منذ سنوات، أمطار تصل إلى حد الثلوج في بعض الأحيان، ونشاط في حركة الرياح بصفة مستمرة، إلا أن تلك الموجة الباردة ليست الوحيدة، ليصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرون، ما موعد موجة البرد القادمة؟

يعتقد البعض أن طقس الأيام المقبلة سيكون الأكثر برودة، إلا أن ذلك ليس صحيحًا، فقد زفت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة، والتي يحمل تغيرات ملحوظة في حالة الطقس لنشعر بالدفء لأول مرة منذ بداية أعنف شتاء منذ سنوات، فماذا يحمل طقس الأسبوع المقبل؟

مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

تابعت «غانم» أنه وفقًا للتوزيعات الضغطية والخرائط الجوية، بداية من اليوم نشهد اعتدالًا ملحوظًا في الأجواء، وتحسن نسبي وطفيف في قيم درجات الحرارة، مزيدًا من الارتفاعات والتحسن الملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الأثنين:«من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ليكن هو الادفأ منذ بداية الشتاء، درجات الحرارة ستكون مستقرة، في زيادة لفترات سطوع الشمس، وستقل فرص الأمطار بشكل كبير خلال تلك الفترة».

بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة، إذ نشهد حالة من الدفء، بعد انتهاء أصعب 72 ساعة منذ بداية أعنف شتاء منذ سنوات، الأمر الذي يطمئن الجميع على ما تحمله الأيام القادمة، إذ نشهد تحسنًا ملحوظًا في الأجواء، ونصحت «غانم» بضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، لمعرفة الحالة قبل الخروج من المنزل، لأن ذلك يساعد كثيرًا في التعرف متابعة التغيرات بشكل دائم: «لو في أي ظواهر جوية بيتم الإعلان عنها مسبقًا، عبر الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، لأنها تعمل على أخبار المواطنين بما قد تحمله الأيام المقبلة».