حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار والرياح 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام المقبلة يشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تساقط أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالآتي:

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 22 درجة والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 22 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 18 درجة والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 21 درجة والصغرى 13.

- شمال الصعيد، العظمى 19 درجة والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.