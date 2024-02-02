منى زكي عن ردود الأفعال على فيلم «رحلة 404»: «ممتنة لكل الكلام الحلو»

أعربت الفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بردود الأفعال على فيلم «رحلة 404» والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية.

وشاركت منى زكي مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للفيلم معلقة: ردود فعل السينمائيين والجمهور من العرض الخاص لفيلم رحلة 404.. ممتنة جدا على كل الكلام الجميل.

أبطال فيلم رحلة 404

ويشارك في بطولة فيلم رحلة 404 مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبد الرسول بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي.