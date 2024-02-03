آلام شديدة وانتفاخ يصاحبه حرقان في المعدة، هذا ما يشعر به عادة المصابون بارتجاع في المريء، إذ يعاني أصحاب ذلك المرض من أن حامض المعدة لا يسير بصورة طبيعية إلى الأسفل، بل يذهب نحو الفم مباشرة، الأمر الذي يصاحبه شعور دائم بمرارة الأطعمة والمشروبات والإحساس بآلام في منطقة الصدر.

من جانبه أشار عبد المحسن أحمد، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى بعض المشروبات، التي يحظر تناولها للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، ويمكن استعراضها في التقرير التالي:

3 مشروبات احذر تناولها لو عندك ارتجاع مريء.. نتائجها صادمة

يمكن الإشارة إلى ارتجاع المريء أو الذي يعرف عادة بـ«الحموضة المعوية»، على كونه إحساس مؤلم، يشعر بالمزيد من الحرقان في منتصف منطقة الصدر، وذلك راجع إلى تهيج بطانة المريء، الناجم عن حمض المعدة، ويسبب ارتجاع المريء أو الحموضة المعوية، هو إحساس مؤلم بالحرقان في منتصف الصدر، وذلك نتيجة لتهيج بطانة المريء، ويكون الأمر ناجمًا في الكثير من الأحيان عن حامض المعدة، ويزداد الأمر سوء في حالة الاستلقاء أو النوم بعد الأكل مباشرة وفقًا لطبيب الباطنة والجهاز الهضمي.

أكد «عبد المحسن» أنه وجب على الشخص الذي يعاني من ارتجاع المريء، التقليل قدر الإمكان من هذه المشروبات لأنها تعمل على تهييج جدار المعدة، والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

- المشروبات الغازية

- القهوة

- النسكافيه

ولا يقتصر الأمر على تلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تتسبب في تهييج جدار المعدة، لذا وجب الامتناع أيضًا عن بعض العادات الغذائية الأخرى، التي من شأنها تحسين الحالة الصحية للمصاب، وعلى رأسها كل من الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة والبصل والثوم.