ما أفضل طريقة لمعالجة ارتجاع المريء؟.. استشاري جهاز هضمي يجيب

يشكو الكثيرون من أعراض الحموضة، وعدم ارتياح في البطن، الذي يكون تشخيصه الطبي في الغالب ارتجاع المريء، فهل الحموضة تعني ارتجاع المريء، وما سبب المقاومة لهذه المشكلة الشائعة؟ وأحدث طرق العلاج الدوائي والجراحي لها، ما أفضل طريقة لمعالجة ارتجاع المريء؟

70% من حالات مرضى الجهاز الهضمي ارتجاع مريء

في البداية قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، إن مشكلة ارتجاع المريء أحد أكثر المشكلات شيوعا في أمراض الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن نحو 70% من حالات مرضى الجهاز الهضمي هى حالات ارتجاع مرىء

وأضاف «خورشيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتجاع المريء عبارة عن أن أحماض المعدة موجودة في غير مكانها وخروجها من المعدة إلى المريء، موضحا أننا لا نشعر بآثار هذه الحموضة، طالما كانت في مكانها في المعدة، لأن جدار المعدة مبطن، أما عند خروجها إلى المرىء فيشعر الشخص بالأعراض، لأن هذه الأحماض تسبب تشققات تشبه التقرحات في جدار المريء.

وأوضح: «قد يصيب الرضع إلى كبار السن، وإن كان أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة، لأن الخلايا الدهنية الموجودة في البطن تفرز هورمون، يتسبب في توسيع عضلة المريء، وكذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تكميم المعدة يكون أكثر عرضة للإصابة».

أسباب ارتجاع المريء

وأشار إلى أن أبرز أسبابه خروج الأحماض من المعدة، لأن عضلة الفؤاد، لا تقفل بشكل جيد وبسبب ارتخاء العضلة، أو بسبب فتق في الحجاب الحاجز، وهناك حالات تعاني من مشكل زيادة في إفراز الأحماض، أو لديهم ضعف في حركة المريء.

أطعمة تسبب ارتجاع المريء

الشيكولاتة، النعناع، والمقليات والمسبكات، اللبن والزبادي، وبالطبع التدخين والكحوليات، كما تسبب هذه الأطعمة من زيادة إفراز الأحماض في المعدة.

أعراض ارتجاع المريء

- العرض الشهير هو الحموضة، ولكن هناك أعراض بعيدة عن الحموضة منها

- تغيير في الصوت

- كحة ناشفة متكررة

- آلام في الصدر شبيهة بالأزمة القلبية

وأوضح ليس لكل إحساس بالحموضة هو ارتجاع مريء، ولكن عند تكرارها بمعدل مرتين أسبوعيا، يكون احتمالية الإصابة بارتجاع المريء أعلى.

أفضل طريقة لمعالجة ارتجاع المريء

- تنظيم مواعيد تناول الوجبات.

- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، على الأقل ساعتين بين الأكل والنوم.

- الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة السريعة والحريفة، لأنها تزيد من إفراز الأحماض.

وأشار «خورشيد»، إلى أن الوصفات الشائعة مثل شرب اللبن والنعناع لا تعالج ارتجاع المريء، ولكن على العكس، موضحا أن اللبن تحديدا يسبب ارتياح في البداية لمنه يسبب إفراز أحماض بنسبة كبيرة بعد ذلك، ويمكن تناول الفوار للتخلص من عرض الحموضة، لكن يجب علاج المشكلة، محذرا من إهمال علاج ارتجاعا المريء، لأنه من الممكن أن يتطور الأمر إلى تغغير شكل الخلايا ويقلب الأمر بسرطان المريء.

علاج ارتجاع المريء:

يوجد حاليا إجراءات غير جراحية للعلاج، (بالمنظار العادي غير الجراحي) تساعد على قفل عضلة المريء وتختفي معاناة المريض، هذا بخلاف إمكانية العلاج الدوائي.