أماكن تلقي لقاح الأإفلونزا في كفر الشيخ.. مركز حكومي واحد

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة كفر الشيخ وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة خلال هذه الأيام، لوقاية أنفسهم من الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية، حيث تزداد فرص الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء.

أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا في محافظة كفر الشيخ، مُبينا أنّه تم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في مركز واحد فقط، وهو مركز المصل واللقاح ومقره مستشفى كفر الشيخ العام، بشارع الدستور، بمدينة كفر الشيخ، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع من السبت حتى الخميس.

توفير لقاح الإنفلونزا بالصيدليات

وأكد المصدر أنّه بخلاف أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ الرسمية فإنّ لقاح الإنفلونزا متوفر في جميع الصيدليات بالمحافظة، ويمكن الحصول عليه بكل سهولة.

وأوضح المصدر أنّ فيروس الإنفلونزا قد يتسبب في حدوث مضاعفات قد تصل إلى حد الوفاة بين كبار السن والأطفال والحوامل، وتلقي لقاح الإنفلونزا آمن ويحمي من الإصابة بالعدوى.

ما هي الإنفلونزا الموسمية؟

والإنفلونزا الموسمية عبارة عن عدوي فيروسية تنتنج عن أحد فيروسات الإنفلونزا وتُصيب جميع الأعمار، وتتمثل أعراض الإصابة بالفيروس في ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 38 درجة، وكحة لأكثر من 10 أيام.