جودة عبدالخالق: يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الادخار

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الإدخار، متابعا: «عندما كنت وزير للتضامن والعدالة الاجتماعية لمده 10 شهور كان من الهيئات التي تتبع الحقيبة التي أتولى قيادتها المركز المصري القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا المركز نشأ في الخمسينيات من القرن العشرين وكان القصد منه أن تدرك الهندسة الاجتماعية كيف تكون عشان متدخلش كهرباء في الريف وترجع تشتكي إن القرية لم تعد منتجه»

وأضاف عبد الخالق، خلال حواره مع برنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «عشان لما تدخل الكهرباء ومعها التليفزيون الفلاج بدل ما يصلي العشاء وينام هيسهر للفجر، ويفكر في الراديو عشان يعلقه في أذن الحمار، وفي النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويكدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوم بعد يوم، فتحت نافذه عريضة وواسعة علي اهتمامات أخرى».

وواصل أنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الإدخار، فالإفراط في السعي للاستهلاك وكره العمل ظاهرة غريبة لدي المجتمع، موضحا: «في النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويقدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوم بعد يوم، فتحت نافذه عريضة وواسعة علي اهتمامات أخرى».

وأكمل: «وبالتالي نقول إنه تم الإضرار بالهندسة الاجتماعية في مصر، وأنه لم يكن هناك هندسة اجتماعية ولم تؤخذ في الاعتبار لأن الانسان لديه طاقة محدودة، وعنده 24 ساعة والموازنة الوقتية الخاصة به تتم بعدد ساعات العمل والراحة والاستجمام، فإذا تريد أن تكون مجتمع ناهض وفاعل بدل من أن يكون مفعولا به لابد أن توازن هذه المعادلة، وإذا اختلت هذه المعادلة فقل ما شئت وينتهي بك الأمر لتكون مفعول به، وهذا الميزان في تقديري».