تعيينات وزارة التموين.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخميس المقبل 8 من فبراير الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التخصصية الآتية:.

نوعية وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية 2024

وكشفت «التموين»، التخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية من خلال التالي:.

- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية.

- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا.

- وظائف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون القمح ومنتجاته.

مدير عام الإدارة العامة للمٌتابعة والتقييم.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شغل وظائف وزارة التموين 2024

وأعلنت «التموين»، الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف وهي كالتالي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد، ومختوم من جهة عمله، مُوضحًا به تاريخ ومحل الميلاد.

– التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

– تاريخ التعيين.

- التدرج الوظيفي.

- القدرة علي إجادة لغات أجنبية.

– المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

– الخبرة النوعية والزمنية.

– الاشتراك في المٌؤتمرات وإعداد البحوث.

– الوظائف الإشرافية.

– الإجازات الخاصة ونوعها.

– الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

– العلاوات التشجيعية.

– خطابات الشكر والتقدير.

– الجزاءات إن وجدت.

– تقارير الكفاية لآخر عامين.

– محل الإقامة.

– 4 صور شخصية.

– صورة بطاقة الرقم القومي.

– العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمٌستندات التي تدعم طلبه.

– بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مٌؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

– اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.