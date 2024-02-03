ناقد فني يشيد بسلمى أبو ضيف في «أنف وثلاث عيون»: اكتشاف حقيقي ونجمة قادمة

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بفيلم «أنف وثلاث عيون»، خاصةً دور الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خلال أحداث الفيلم.

وكتب الناقد محمود عبدالشكور قائلا: «فيلم آخر هام فيه رؤية مختلفة ومعالجة ذكية وعناصر فنية متميزة وأفكار جديرة بالتأمل والمناقشة رغم بعض الملاحظات الهامة.. سلمى أبو ضيف اكتشاف حقيقي ونجمة قادمة موهوبة يقدمها هذا الفيلم بكل قوة وجدارة».

وأضاف: «يبدو أنه موسم مختلف، وحافل بالتجارب والمغامرات الفنية، التي تستحق المشاهدة. والتي تثير الجدل والحوار».

أبطال أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون حقق ايرادات عالية في دور العرض السينمائية حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر، والفيلم بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمى أبوضيف، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس، معالجة سينمائية وائل حمدي عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيب متعدد العلاقات النسائية تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يقع في حب فتاة اصغر منه سنا.