260 ألف جنيه إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون في 48 ساعة

جاءت إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون، على مدار يومين عرض بالسينما 260 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، إذ سبقته أفلام الحريفة، رحلة 404، أبونسب، الإسكندراني، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم أنف وثلاث عيون، في اليوم الثاني من عرضه بالسينما، أمس الخميس، إيرادات 169 ألفا و542 جنيها، وجاءت إيراداته في أول أيام بالسينما 91 ألفا و454 جنيها.

أبطال أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون، إخراج أمير رمسيس، معالجة سينمائية وائل حمدي عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمى أبوضيف، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال طبيب تجاوز الأربعين من عمره، متعدد العلاقات النسائية، وفجأة تتبدل حياته ويواجه عدة أزمات نفسية عندما يقع في حب فتاة أصغر منه.

سبق وقُدمت الرواية في أكثر من عمل فني بنفس الاسم منها مسلسل إذاعي بطولة عمر الشريف، وفيلم سينمائي بطولة محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين ونجلاء فتحي، ومسلسل درامي بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي.