نجوم فيلم «أنف وثلاث عيون» يحتفلون بالعرض الخاص في الشيخ زايد

احتفل صناع «أنف وثلاث عيون»، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات منطقة الشيخ زايد، حيث حرص على الحضور أبطال الفيلم على رأسهم الفنان ظافر العابدين، والنجمة أمينة خليل والفنان نجلاء بدر.

كما حضرت داليا شوقي وجيهان الشماشرجي، وآخرون من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» في 31 يناير، في دور العرض المصرية والعربية، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، التي جرى تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 1972.

«أنف وثلاث عيون» للسيناريست وائل حمدي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي.