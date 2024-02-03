إلهام شاهين تنشر صورا لها من داخل قصر عابدين: الرقي والأصالة والتاريخ

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور لها في أثناء جولتها داخل قصر عابدين.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: «قصر عابدين.. الرقي والشياكة والعظمة والآصالة والتاريخ، مصر الجميلة وأجمل قصور في العالم وأرقى الأذواق.. الله على الجمال.. تحيا مصر أم الدنيا».

إدارة مهرجان تري كور تختار إلهام شاهين رئيسا شرفيا

ومنذ أيام، أعلنت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا اختيار الفنانة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26، والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام.