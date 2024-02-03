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معرض القاهرة الدولي للكتاب

غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما مريم (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
03:03 ص | السبت 03 فبراير 2024
الهواري وابنته

الهواري وابنته

احتفل الثنائي غادة عادل والمخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنتهما «مريم» في حفل جمع الأصدقاء المقربين بحضور والديها.

ونشرت الاعلامية إنجي علي فيديو من الاحتفال بصحبة مريم وغاده عادل معلقة: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي أتمنى لك سنة رائعة مليئة بالحب والصحة والفرح».

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد ابنته

كما احتفل مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنته بنشر مجموعة صور من حفل عيد الميلاد عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بصحبة ابنته «مريم»، معلقا: «عيد ميلاد سعيد».

مسلسل حالة خاصة

يذكر ان الفنانة غادة عادل حققت نجاح كبير بمسلسل «حالة خاصة»، والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس وهاجر السراج، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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بقلم ياسمين محمود