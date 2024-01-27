كريم عبدالعزيز يهنئ غادة عادل على فيلم أهل الكهف: نجاح كبير

طُرحت منذ قليل، البوسترات الرسمية الفردية لأبطال فيلم «أهل الكهف» والتي بمجرد نزولها قد تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا، والذي من المقرر عرضه بالسينمات صيف 2024.

كريم عبدالعزيز يهنئ غادة عادل

وقد علق الفنان كريم عبدالعزيز على السوشيال ميديا بعد طرح الفنانة غادة عادل لبوستر العمل قائلا: «مبروك حبيبتي إن شاء الله، نجااااح كبير».

البوسترات الفردية لفيلم «أهل الكهف»

وقد كشف المنتج محمد الرشيدي عن البوسترات الفردية لفيلم «أهل الكهف»، وذلك بعد أكثر من عامين تصوير خارج وداخل مصر، إذ من المقرر طرحه، خلال موسم الصيف المقبل.

ويشارك في فيلم «أهل الكهف» مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبوزهرة، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصويره في عدد كبير من البلدان.