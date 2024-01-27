ماجدة خيرالله تٌشيد بأداء غادة عادل في «حالة خاصة»: وصلت لمرحلة ما بعد النضج

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بأداء الفنانة غادة عادل لشخصية «أماني النجار»، في مسلسل «حالة خاصة»، المعروض حاليًا على منصة «WATCH IT»، حيث وصفت أداءها بـ«المدهش»، إذ يضم المسلسل مجموعة من النجوم الشباب بجانب غادة عادل، من بينهم: طه دسوقي وهاجر السراج وحسن أبو الروس.

ماجدة خير الله تشيد بأداء غادة عادل

وقالت ماجدة خيرالله، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الفنانة غادة عادل أبدعت في أداء دورها، «دهشتنا وأُعجبنا بأداء طه دسوقي، يمكن أخذ كل مساحة الاهتمام بمسلسل حالة خاصة، لكن أداء غادة عادل يستحق وقفة وعبارات إعجاب وتقدير لأدائها اللي وصلت فيه لمرحلة ما بعد النضج كمان».

ماجدة خيرالله عن أداء غادة عادل في «حالة خاصة»: انفعالاتها مٌدهشة

وأوضحت خيرالله: «انفعالاتها مٌدهشة في نفس المشهد تٌعطي إحساس المرأة الناجحة القوية المٌسيطرة، وفي ثانية يظهر ضعفها في مُحاولة تجاهل خيانة زوجها وعدم اهتمامه بحالة ابنهما الوحيد، وتصل لقمة الضعف وهي تُفكر في حالة الابن، وتبدو لاحول لها ولاقوة، أتمنى ألًا تٌهدر غادة عادل بعد ذلك طاقتها في أفلام هزيلة وأدوار بلا معني».