أسرة فرس النهر تجذب زائري حديقة الحيوان ببني سويف.. «بياكلوا بطاطا وعسل»

تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، تصطحب الأسر في بني سويف أبنائها لزيارة حديقة الحيوان، والتي تُعد أحد الأماكن المهمة للفسح والتنزه في المحافظة، في ظل تكلفتها القليلة، حيث لا يتخطى سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك لمشاهدة الحيوانات واللعب معها، مثل فرس النهر والأسد والقرود والثعابين والتماسيح وغيرها.

أسرة «جابر» تجذب زائري حديقة حيوان بني سويف

ويعد فرس النهر أبرز الحيوانات التي تتواجد داخل حديقة حيوانات بني سويف، وتحتل مكانة كبيرة لدى العاملين في الحديقة والزائرين، خاصة أنها شهدت الولادة الأولى لفرس نهر داخلها، حسبما تقول الدكتور هبة أحمد مدير الحديقة لـ«الوطن».

أول عملية ولادة لفرس النهر في حديقة حيوان بني سويف

وقالت مدير الحديقة: «عندنا زوجين من فرس النهر وابنتهما، حيث جرى عملية توليدها داخل الحديقة تحت إشراف بيطري، وفي تواجد جميع العاملين في الحديقة، لذا يحتل هذا الحيوان مكانة خاصة لدى العاملين والزائرين أيضًا، والذين يأتون لمشاهدته واللعب معهم، حتى أن بعضهم أطلق أسماء بمساعدة عمال بيت فرس النهر عليه».

وأضافت: «نقدم وجبات متكاملة العناصر الغذائية، ونحصل عليها من الإدارة المركزية للحيوانات، منها فرس النهر الذي يأكل البرسيم والدريس والبطاطا والبطاطس والفول السوداني والعسل الأسود».

البطاط والعسل من المأكولات المفضلة لفرس النهر

وقال فتحي محمد، أحد عمال حديقة الحيوان ببني سويف، والمختص ببيت فرس النهر: «لدينا أسرة جابر وزوجته جملات وابنتهما جميلة لأنها أنثى، ويرغب الأطفال في اللعب معه وإطعامه، وهو حيوان نباتي، يفضل الحياة في المياه، لذلك هناك شبكة مائية تسكب المياه فوقه، وله بركة مياه يغطس فيها هو وأسرته».

وتابع: «يحرص الزائرون على إطعام فرس النهر بإلقاء الحشيش أو البرسيم في فمه من بعيد، فهي محببة له، وكذلك قطع البطاطا، وهي من المأكولات المفضلة لفرس النهر، إضافة إلى العسل الأسود، ومن الممكن لكل حيوان من الثلاثة أن يشرب كيلو عسل أسود».