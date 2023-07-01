8 آلاف زائر لحديقة حيوان بني سويف خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت الدكتورة هبة أحمد، مدير حديقة الحيوان في محافظة بني سويف، عن معدل إقبال المواطنين على الحديقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، والتنزه داخل أركان الحديقة.

8 آلاف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وقالت الدكتورة هبة أحمد، لـ«الوطن»، إن حديقة الحيوان بني سويف، استقبلت ما يقرب من 8 آلاف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالحديقة، لما تحويه من أماكن جذابة للمواطنين خلال فترة الإجازات والمناسبات؛ إذ تعد متنفسًا رئيسيًا لأغلب الأهالي.

وأشارت مدير حديقة حيوان بني سويف، إلى استعداد الحديقة لاستقبال العيد باتخاذ إجراءات النظافة كافة، وتنظيف أقفاص وأحواض الحيوانات والطيور التي تحتويها الحديقة، بالإضافة إلى رفع كل أشكال القمامة والمخلفات، ومراجعة الحالة الطبية للحيوانات؛ إذ يفضل أغلب الأهالي زيارة حديقة الحيوان خلال أيام العيد، خاصة أهالي مراكز المحافظة، التي تعد مقصدًا رئيسيًا لهم، لمشاهدة الأسود والقرود والثعابين وأسد النهر بأنواعها.

بيت الأسود وفرس النهر يجذب أهالي بني سويف

وأشارت مدير حديقة الحيوان في محافظة بني سويف، إلى أن حيوان فرس النهر يعد من أهم عناصر جذب الزوار؛ إذ يفضل أغلب المواطنين مشاهدته نظرًا لضخامة حجمه، بالإضافة إلى أن الحديقة تمتلك فرس نهر ذكر وأنثى وابنهما، والأهالي يقبلون على إطعامها البطاطا والعيش الفينو، بالإضافة إلى طعامها العادي من العشب الأخضر البرسيم المجفف، بالإضافة إلى بيت الأسود الذي يقصد المواطنون كافة مشاهدته، كذلك بيت الثعابين.