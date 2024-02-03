عاجل.. صدمة قوية لجماهير الأهلي وكولر قبل عودة الدوري

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مفاجأة وسام أبوعلي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق.

مفاوضات الزمالك مع نجم سوريا

كشف محمود فايز المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب سوريا عن كواليس مفاوضات الزمالك لضم محمود الأسود، نجم نسور قاسيون.

الزمالك يكشف مستجدات مفاوضات مصطفى أشرف ورمضان صبحي

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الأخبار التي انتشرت في الفترة الماضية والتي قالت أن الفارس الأبيض قام بدفع أرقام ضخمة في إبرام صفقات تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

حسن شحاته يعلق على تعاقد الزمالك لـ عبدالله السعيد

قال حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق أن نادي الزمالك لن يتأثر بالسلب بسبب كبر سن الثلاثي عبدالله السعيد ومحمد عبد الشافي وقائد الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا.

رمضان صبحي يرحل عن بيراميدز في حالة واحدة

كشف اللإعلامي أحمد شوبير عن أخر الكواليس داخل نادي بيراميدز فيما يتعلق بانضمام رمضان صبحي للزمالك خلال الفترة المقبلة.

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