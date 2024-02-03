«بورسعيد» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تقلبات الطقس

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، طقسًا باردًا مع انتشار للغيوم بعد الأمطار المتقطعة أمس، وأثر الطقس البارد على حركة الأسواق التجارية وسوق الأسماك والمارة في الشوارع، بينما وصلت درجات الحرارة إلى 8 مئوية.

غرفة طوارىء لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد استمرار غرفة الطوارىء لمتابعة تقلبات طقس بورسعيد على مدار الساعة، وتواصلها مع غرف عمليات فرعية بالأحياء ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وقال محافظ بورسعيد إنه وجه بانتشار معدات وسيارات سحب وكسح مياه الأمطار في مختلف الأحياء لمواجهة تقلبات الطقس، بالإضافة إلى تسليك بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه لمنع تراكم المياه وتأثيرها على الشوارع، مشددًا على أن المحافظة لديها خطة للاستعداد المبكر للشتاء.

ميناء الصيد البحري ببورسعيد

في سياق منفصل، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد بالميناء، وأوضح أن شدة الرياح بلغت 21 كم في الساعة وارتفعت الأمواج من 3 إلى 5 كم، الأمر الذي لا يشكل خطورة على حركة الصيد، موضحا أن غرفة الطوارىء لمتابعة الطقس بميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أنه في حالة ارتفاع الأمواج يتم إغلاق الميناء مسبقا.