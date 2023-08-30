7 معلومات عن ميناء الصيد الجديد في رشيد.. يوفر 4000 فرصة عمل

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد، الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة، مؤكدة أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم المعلومات حول ميناء الصيد الجديد برشيد.

أهم معلومات عن ميناء رشيد

- ميناء الصيد برشيد يعمل على توفير 4000 فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

- ميناء الصيد برشيد يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف متر مربع.

- ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيفًا بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة.

- يعد من المشروعات القومية العملاقة داخل المحافظة وسيحقق طفرة اقتصادية.

- يضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع منها «مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر.

- إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

- يجري إنشاء ورش الهندسية التخصصية، غرف الكهرباء، مباني بيع الجملة والتجزئة، داخل ميناء الصيد برشيد.

الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من أعمال ميناء الصيد برشيد

وشددت «بلبع»، على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق والخدمات وكذلك التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقًا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال؛ وذلك استعدادا للتشغيل التجريبي الجزئي خلال الفترة المقبلة.

تكثيف الجهود لافتتاح ميناء الصيد برشيد

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن هناك تنسيقًا مكثفًا مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، فضلاً عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروعًا قوميًا.