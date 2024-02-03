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أسعار الذهب اليوم السبت 3-2-2024 في مصر

كتب:

سعيد رمضان
05:47 ص | السبت 03 فبراير 2024
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، استقرارًا نسبيًا، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، مقارنة بأسعار ختام التعاملات بالأمس، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 3 آلاف و278 جنيهًا للشراء دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة، خلال بداية التعاملات الصباحية، تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 4 آلاف و371 جنيهًا للشراء، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 22، عند 3 آلاف و174 جنيهًا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في مصر بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 3 آلاف و825 جنيهًا للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند 3 آلاف و278 جنيهًا بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو ألفين و557 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 30 ألفًا و600جنيه للشراء، فيما سجلت الأوقية الذهبية نحو ألفين و37 دولارًا.

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بقلم سعيد رمضان