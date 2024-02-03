أسعار البيض اليوم السبت 3-2-2024.. اعرف الطبق بكام

استقرت أسعار البيض اليوم السبت 3-2-2024، حسب ما كشفه الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن، وهو ما جاء نتيجة التوازن القائم خلال الفترة الحالية بين العرض والطلب.

وجاءت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم، وفق السعر الذي حددته مبادرة خفض الأسعار 115 جنيها في المزارع، وتختلف الأسعار قليلًا عندما تصل إلى المستهلك، نظرا لمصروفات النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بسعر يتراوح بين 140 و150 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

واستقر سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 142 جنيها للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 و155 جنيها.

سعر البيض البلدي اليوم

وجاءت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 144و160 جنيها للطبق.

وتتغير أسعار البيض يوميا في بورصات البيض والدواجن عن التي تصل إلى المستهلك، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيها للطبق، وتأتي التغيرات نظرا للبيع بالتجزئة والقطاعي والحلقات الوسيطة بين المنتج والتاجر وإضافة الهامش الربحي.