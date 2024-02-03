استخراج 300 بطاقة خدمات متكاملة ضمن حملة «هنوصلك» بكفر الشيخ

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، جولات حملة «هنوصلك» والتي وصلت إلى قريتي «دقميرة، وأبو طبل» بمركز كفر الشيخ، وقرية إبطو بمركز دسوق؛ لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مناظرة وإنجاز عدد 300 حالة من ذوي الهمم

وجرى خلال حملة «هنوصلك» مناظرة وإنجاز عدد 300 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة ما بين إعاقات شديدة، وبالغة الشدة، وإعاقات متوسطة، والوصول للإعاقات الشديدة في منازلهم بمدينة برج البرلس للتيسير عليهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين صبري القصري، مدير عام إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وصفية محمد رضا، مدير مكتب تأهيل مركز كفر الشيخ، وبسمة الشاملي، مدير مكتب تأهيل دسوق.

الوصول لذوي الهمم في القرى والنجوع النائية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ الهدف من الحملة هو الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في القرى والنجوع النائية، لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة لما لبطاقة الخدمات من مميزات عديدة كفلها قانون الإعاقات لذوي الاحتياجات الخاصة.